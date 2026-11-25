MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su "más rotunda condena" por la muerte de una mujer en Bullas, investigada por la Guardia Civil como un presunto caso de violencia de género, y ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de la víctima.

"Conmocionado por el crimen machista en Bullas", ha señalado Lucas en un mensaje en su red social 'X', en el que ha afirmado que este asesinato "vuelve a mostrar la peor cara de la violencia de género".

El delegado ha trasladado "todo su cariño y apoyo a la familia y seres queridos de la mujer asesinada" y ha reclamado "unidad y firmeza" frente a la violencia machista.