Las depuradoras de la Región ya generan el 22,5% de la electricidad que consumen y superan el objetivo europeo para 2030

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) ya generan el equivalente al 22,5% de su consumo eléctrico total mediante energías renovables, superando el objetivo del 20% fijado por la Unión Europea para 2030, según ha anunciado este miércoles el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante una interpelación en la Asamblea Regional.

Buendía ha explicado que este porcentaje se ha alcanzado gracias a la producción de electricidad a partir del biogás generado durante los procesos de depuración y a la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

El consejero ha destacado que este avance permite anticiparse a las exigencias de la normativa comunitaria y reducir la dependencia energética de las instalaciones, en un contexto en el que la Unión Europea está elevando los requisitos de eficiencia, tratamiento y protección ambiental de los sistemas de saneamiento.

Así lo ha señalado en respuesta a una interpelación formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Jesús Cano sobre las medidas impulsadas por el Gobierno regional para fomentar la reutilización de aguas depuradas.

Durante su intervención, Buendía ha explicado que la estrategia autonómica en materia de saneamiento se articula en torno a tres objetivos: mejorar la calidad del agua regenerada, ampliar la capacidad de las infraestructuras y avanzar hacia un sistema en el que no se desperdicie ningún recurso hídrico.

En el apartado de calidad, ha destacado la implantación de tratamientos cuaternarios avanzados en nueve instalaciones, con los que la Comunidad pretende anticiparse a las exigencias de la nueva normativa europea sobre aguas residuales urbanas, que contempla diferentes plazos de adaptación hasta 2045.

Asimismo, ha recordado la puesta en marcha, el pasado agosto, de REGEN-IA, una plataforma de inteligencia artificial que ha supuesto una inversión de 7,3 millones de euros y que permite mejorar la eficiencia de la gestión de las aguas residuales urbanas de los municipios de la Región.

LA COMUNIDAD ULTIMA UNA CONEXIÓN HIDRÁULICA DE MÁS DE DOS MILLONES

En materia de infraestructuras, el consejero ha anunciado que el Gobierno regional está a punto de adjudicar las obras de conexión entre la depuradora de Torre Pacheco y Los Alcázares, una actuación que supondrá una inversión superior a dos millones de euros.

Según ha explicado, esta infraestructura permitirá aprovechar la totalidad del agua tratada en Torre Pacheco para el regadío, al posibilitar su mezcla con agua procedente del trasvase Tajo-Segura para reducir su salinidad.

Buendía también ha informado de que durante 2025, último ejercicio cerrado, las más de cien estaciones depuradoras de la Región trataron 121 hectómetros cúbicos de aguas residuales, de los que se reutilizaron más de 116.

En este sentido, ha recordado que la Comunidad depura más del 99% de sus aguas residuales urbanas y destina al regadío entre el 96% y el 98% del agua regenerada, porcentajes que, según ha indicado, superan ampliamente la media española, situada en torno al 11%, y la europea, del 2,4%.

Por otra parte, Buendía ha explicado que los 14 tanques de tormenta situados en el entorno del Mar Menor recogieron más de 100.000 metros cúbicos de agua durante las lluvias del pasado 17 de septiembre, cuando se registraron precipitaciones superiores a 63 litros por metro cuadrado en Los Alcázares y su entorno.

"Ese agua no llegó a la laguna, quedó almacenada para ser depurada y para ser devuelta al sistema como agua regenerada", ha señalado el consejero, quien ha destacado la importancia de estas infraestructuras para reducir la llegada de aguas de escorrentía al Mar Menor y aprovechar posteriormente los recursos recogidos.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional, en colaboración con los ayuntamientos, ha ejecutado 29 actuaciones de retención de aguas pluviales, con una capacidad conjunta superior a 300.000 metros cúbicos y una inversión cercana a los 47 millones de euros.

Entre estas instalaciones ha citado el tanque de tormentas de Torre Pacheco, con capacidad para 66.000 metros cúbicos; los colectores de San Javier, que pueden retener más de 33.000 metros cúbicos; y el aparcamiento inundable de Lorquí, con una capacidad de 50.000 metros cúbicos.

Además, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha destinado este año cinco millones de euros a nuevos tanques de tormenta para continuar adaptando el sistema de saneamiento a las exigencias europeas.

Por su parte, el diputado popular Jesús Cano ha defendido el modelo de depuración y reutilización de la Región de Murcia, aunque ha advertido de que el aprovechamiento de aguas regeneradas no puede utilizarse como argumento para reducir los recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura.

"El agua regenerada suma, pero no sustituye al trasvase Tajo-Segura", ha afirmado Cano, quien ha reclamado al Gobierno central que acelere las reparaciones del acueducto y garantice el suministro necesario para los regantes.

En la misma línea, Buendía ha insistido en que el agua regenerada constituye un recurso complementario frente a la escasez hídrica estructural de la Región, pero no puede reemplazar otras fuentes de abastecimiento.

El consejero ha advertido de que cualquier intento de utilizar los avances autonómicos en reutilización para justificar recortes en el trasvase "nos tendrá enfrente" y ha reclamado al Ejecutivo central que acometa cuanto antes las reparaciones necesarias para recuperar su funcionamiento.

Finalmente, ha avanzado que la Región de Murcia acogerá los próximos 17 y 18 de noviembre un congreso internacional sobre resiliencia hídrica, en el que se abordarán los retos de la gestión del agua y las experiencias de reutilización desarrolladas en distintos territorios.