Desarticulada una de las organizaciones criminales dedicada a los 'vuelcos de droga' más activas de la Región

Archivo - Un policía nacional abriendo una caja fuerte - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una importante organización criminal asentada en diferentes municipios de la Región de Murcia y dedicada a la comisión de 'vuelcos de droga' a otros grupos criminales, en los que llegaban a utilizar armas de fuego para amenazar a sus víctimas y conseguir ejecutar la sustracción de todo tipo de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre cuando se tuvo conocimiento que varios individuos a bordo de un vehículo de alta gama y portando dos armas de fuego cortas y un arma de guerra, habían obstaculizado el paso a otro vehículo, tratando los asaltantes de secuestrar de forma violenta a sus dos ocupantes, según han informado desde el Cuerpo.

El esquema de la organización criminal trazado por el equipo conjunto de investigación, compuesto por diferentes grupos y brigadas de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, permitió finalmente la detención de los diecisiete integrantes del entramado, todos ellos con diferentes funciones: desde la búsqueda de objetivos, hasta la ejecución de los robos con violencia o las labores de vigilancia que garantizaran su propia seguridad.

Los implicados fueron imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, y otros delitos conexos, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial y decretándose el inmediato ingreso en prisión provisional de los cinco principales investigados, entre ellos el líder de la organización.

Aunque no se descartan nuevas detenciones, la Policía Nacional considera desarticulada una de las organizaciones criminales más activas de los últimos años en la Región de Murcia, dedicada a la comisión de graves delitos en los que empleaban armas de fuego, lo que denota el alto grado de peligrosidad de los investigados.