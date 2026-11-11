Desarticulado un grupo criminal dedicado al menudeo de droga en Lo Pagán (San Pedro del Pinatar) con seis detenidos

Desarticulado un grupo criminal dedicado al menudeo de droga en Lo Pagán con seis detenidos- GUARDIA CIVIL MURCIA

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación 'Packman 26', un grupo criminal asentado en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, presuntamente dedicado a la venta de droga al menudeo. La operación se ha saldado con seis detenidos como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, amenazas y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó el pasado verano, después de que la Guardia Civil y la Policía Local recibieran quejas vecinales sobre la posible existencia de un punto de venta de estupefacientes en una vivienda situada junto a la playa de Villananitos.

Las pesquisas permitieron identificar un inmueble en el que se registraba un constante trasiego de personas durante las 24 horas del día. Según la investigación, el grupo estaba supuestamente liderado por el matrimonio residente en la vivienda, que se valía de otros colaboradores, presuntamente toxicómanos, para distribuir la droga y realizar labores de vigilancia, según ha informado la Benemérita.

Los agentes también detectaron que las ventas se realizaban incluso en presencia de los hijos menores de edad de la pareja. Además, los integrantes del grupo habrían amenazado a algunos clientes para reclamarles deudas pendientes, llegando a acudir a sus domicilios familiares.

Tras obtener autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la vivienda, donde intervino cerca de 250 gramos de MDA, además de cantidades de cocaína, heroína y hachís. También se incautó de 250 euros en moneda fraccionaria, dos básculas de precisión, recortes de bolsas de plástico y utensilios para preparar cocaína y consumir droga.

En el inmueble se localizaron asimismo numerosas armas blancas, entre ellas machetes y navajas, distribuidas por distintas estancias.

La actuación permitió detener inicialmente a la mujer que residía en la vivienda y a dos de sus colaboradores. La investigación continuó hasta localizar y arrestar a otros tres hombres vinculados al grupo.