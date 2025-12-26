Desarticulado un grupo juvenil dedicado al cultivo masivo de cannabis en una nave industrial en Cieza (Murcia)

Dos agentes de la Guardia Civil durante el registro en la nave industrial - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Cieza (Murcia) la operación 'Fukushu', que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo juvenil dedicado a cultivar gran cantidad de marihuana y la distribuía a otros grupos delictivos de la Región, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Durante la operación, los agentes han desmantelado un invernadero tipo 'indoor' instalado en una nave industrial de Cieza, en la que se hallaron más de 300 plantas de marihuana y los elementos utilizados para cultivar la droga.

Las actuaciones se iniciaron el pasado octubre, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio.

La investigación llevó a los agentes hasta los extrarradios, donde se ubicaba una nave industrial. En la primera fase de la operación, establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble y comprobaron que a la nave llegaban vehículos a horas intempestivas, fuera del horario comercial.

Este dispositivo también permitió constatar que, a pesar del elevado número de visitas, no se realizaba ninguna actividad mercantil.

Los efectivos continuaron con la investigación, que permitió identificar a un nutrido grupo de jóvenes que visitaban regularmente la nave industrial y verificar la existencia de una plantación de cannabis de grandes dimensiones.

La Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación, en la que se practicó la entrada y el registro de la nave industrial y sus trasteros.

En el registro se desmanteló toda la infraestructura del invernadero, que incluía sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, y más de 300 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento. Además, se descubrió una conexión ilegal a la red de fluido eléctrico.

El Instituto Armado ha culminado esta primera fase de la operación con la localización y detención de cinco jóvenes como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Los guardias civiles continúan con la operación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones relacionadas.

Se estima que los medios que componían este gran invernadero para el cultivo masivo de cannabis tenían un potencial para obtener varios millares de plantas de marihuana al año.