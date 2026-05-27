Desarticulado en Molina de Segura un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes en narcopisos

1090617.1.260.149.20260527101052 Uno de los detenidos es introducido en un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Molina de Segura (Murcia) a cinco hombres como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en narcopisos, según ha informado el Cuerpo.

Se trata de la tercera fase de una investigación iniciada el pasado mes de septiembre que se ha saldado con la desarticulación total de la red y el arresto de una docena de personas.

Al parecer, el entramado criminal, que extremaba sus medidas de seguridad para evitar ser detectado, gestionaba una nueva vivienda cuando la anterior había sido detectada por la Policía Nacional.

Este último narcopiso, situado en una zona céntrica del municipio, era frecuentado las 24 horas del día por personas consumidoras que accedían al inmueble.

Los efectivos realizaron un registro de la vivienda que permitió intervenir cocaína en dosis preparadas, anotaciones con los registros de compras y ventas, balanzas de precisión, dinero, machetes y armas blancas, así como una pistola detonadora simulada con la que realizarían las funciones de protección y seguridad.

Los cinco detenidos fueron imputados por un presunto delito de tráfico de drogas y puestos a disposición de la autoridad judicial.