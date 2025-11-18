Desarticulan un grupo criminal acusado de asaltar 26 viviendas en Cartagena y Elche

Parte de los efectos recuperados por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los implicados

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal asentado en Torrevieja (Alicante), al que se le atribuyen al menos 26 robos con fuerza en viviendas de Cartagena y Elche, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los implicados marcaban las viviendas con un hilo de pegamento transparente con el propósito de detectar la entrada o salida de sus moradores y, posteriormente, acceder al interior utilizando herramientas especializadas.

La investigación ha sido realizada de forma conjunta y coordinada por las comisarías de Cartagena, Elche y Murcia tras detectar un incremento de robos en domicilios mediante la técnica del hilo invisible.

El grupo criminal había establecido un encargado de seleccionar edificios y localizar viviendas, donde dejaba colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta con el propósito de detectar los movimientos de sus residentes.

Horas después, otros integrantes de la organización especializados en la apertura de puertas y con amplios conocimientos técnicos de los mecanismos de cierre, regresaban a los domicilios marcados. Mediante diferentes técnicas de 'bumping', 'magic key' o 'impressioning', lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles ni ruidos que pudieran alertar a los vecinos.

Las vigilancias y seguimientos realizados por los investigadores, con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana, permitieron detectar la presencia del grupo criminal en Cartagena durante la madrugada del pasado 26 de octubre, procediendo a la detención 'in fraganti' de cuatro de sus integrantes.

Los registros realizados posteriormente en tres viviendas de Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa, en la provincia de Alicante, permitieron a los agentes recuperar numerosos efectos sustraídos, como relojes de alta gama, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

También ha sido intervenida una herramienta muy especializada para la comisión de los robos con fuerza y tres vehículos utilizados por el grupo criminal para sus desplazamientos.

La Policía Nacional ha detenido a los cinco miembros de este grupo criminal, destacado por su alto grado de especialización en la comisión de robos y la utilización de técnicas complejas. La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los implicados.