Desarticulan en Murcia un taller que manipulaba cuentakilómetros para estafar con la venta de coches

1099259.1.260.149.20260625102901 Archivo - La Policía Nacional desarticula un taller que manipulaba los cuentakilómetros de vehículos para venderlos más caros (foto de archivo) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito continuado de estafa, tras ser considerados los responsables de un taller en la pedanía murciana de El Raal, donde adquirían vehículos a los que rebajaban el kilometraje mediante la manipulación del odómetro para venderlos por una cuantía superior a la real.

En septiembre de 2025, un varón denunció que una revisión oficial del vehículo que acababa de comprar reveló que el cuentakilómetros sufría una alteración que ocultaba un total de 150.000 kilómetros, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Esto motivó el inicio de una investigación que condujo a los agentes hasta un taller situado en El Raal, donde adquirían vehículos con una antigüedad no superior a cuatro años y con un alto kilometraje, para luego manipular los odómetros y lograr así rebajar el número de kilómetros con el objetivo de venderlos por más dinero.

Los agentes de la Policía Nacional han podido localizar a los propietarios de 24 vehículos adquiridos desde este taller y que han sido informados de las medidas legales que pueden adoptar.

La investigación ha finalizado recientemente con la detención de los tres implicados, considerados los responsables de regentar este taller y punto de venta de vehículos modificados, que fueron imputados por un delito continuado de estafa, tras lo que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.