Desmantelada en Alhama de Murcia una vivienda dedicada al cultivo y secado de marihuana

Uno de los tres detenidos en el marco de la operación 'Pathmari II', que se ha saldado con el desmantelamiento de una infraestructura dedicada al cultivo de marihuana en una vivienda de la pedanía de La Costera, en Alhama de Murcia - GUARDIA CIVIL

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado una infraestructura dedicada al cultivo de marihuana en una vivienda de la pedanía de La Costera, en Alhama de Murcia, y ha detenido a sus tres presuntos responsables, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron a finales del pasado año, cuando el Instituto Armado constató que un inmueble investigado con anterioridad por la misma causa era usado como invernadero para el cultivo ilícito de marihuana.

En esta misma finca ya fue desmantelada una plantación de similares características en el verano de 2024.

En el marco de la operación 'Pathmari II', los guardias civiles establecieron un dispositivo que permitió identificar a tres personas, quienes contaban con antecedentes por delitos de tráfico de drogas, como supuestos encargados de la plantación ilícita.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil puso en marcha la fase de explotación de la operación, en la que se practicó la entrada y el registro del inmueble, donde se halló una vivienda utilizada íntegramente para el cultivo y manipulación de la marihuana.

En una parte de la vivienda se encontraba un invernadero con sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, que en el momento del registro contaba con 130 plantas de marihuana.

Se estima que estas instalaciones podrían cultivar alrededor de medio millar de plantas anualmente.

En otras estancias de la vivienda, los guardias civiles hallaron zonas de secado de la marihuana y de tratamiento y envasado, en las que se incautaron 20 kilogramos de cogollos y numerosa cartuchería de munición real de diferentes calibres.

El registro culminó con la detención de los tres integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.