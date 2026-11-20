Guía canino en un piso de Aljucer - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Murcia, ha detenido a tres personas a las que imputa delitos de tráfico de drogas, por su relación con un nuevo narcopiso localizado en una zona residencial de la pedanía de Aljucer (Murcia) y que se había convertido en un punto muy activo de venta de sustancias estupefacientes, generando importantes problemas de inseguridad en la zona y molestias vecinales.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, acreditando que el inmueble estaba siendo utilizado para la distribución al menudeo de cocaína y hachís, con un trasiego constante de consumidores finales durante todo el día, han explicado desde el cuerpo policial.

Los agentes de la Policía Nacional, previa autorización judicial, realizaron una entrada y registro de la vivienda investigada que contaba con una puerta blindada y rejas de seguridad. Allí detuvieron al principal investigado y de otras dos personas, imputándoles delitos de tráfico de drogas e interviniendo sustancias estupefacientes cocaína y hachis en dosis preparadas para su venta.

La Policía Nacional ha indicado que el desmantelamiento de este punto de venta de droga se "da respuesta a las demandas vecinales de la zona con respecto a las molestias generadas y a la importante sensación de inseguridad por la presencia constante de consumidores finales, asociada a la comisión de pequeños delitos de hurtos y robos".

El desmantelamiento de este inmueble supone una nueva operación del Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia para la localización de narcopisos que se han instalado en la ciudad de Murcia en los últimos meses.