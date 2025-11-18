Desmantelan un grupo dedicado a cometer robos en vehículos estacionados San Javier y Los Alcázares

Los delincuentes rompían las ventanillas de los vehículos estacionados para robar en su interior - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado en San Javier y Los Alcázares (Murcia) un grupo delictivo conformado por seis jóvenes, algunos menores de edad, que han sido detenidos, y dedicado a robar en coches estacionados en calles de varios municipios de la costa del Levante, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Rolcar' y que ha permitido esclarecer más de una veintena de delitos cometidos en San Javier, Los Alcázares y Pilar de la Horadada (Alicante), arrancó hace unos meses ante el elevado número de robos y hurtos registrados en el interior de vehículos aparcados en esas localidades.

El análisis de los primeros datos y de la práctica de inspecciones técnico-oculares permitió constatar que, tras los hechos, se encontraba un grupo delictivo que se movía con rapidez por varios municipios próximos, actuaba de madrugada y empleaba la fuerza.

Los delincuentes centraban su actividad en el horario nocturno, cuando hay un menor tránsito de personas, para recorrer las calles de la localidad en búsqueda de vehículos estacionados que pudieran tener en su interior algún objeto de valor.

Una vez detectado un automóvil así, de forma sistemática, fracturaban sus ventanillas, accedían al interior y se apoderaban de cualquier objeto, como pequeños aparatos tecnológicos --cámaras fotográficas y teléfonos móviles, entre otros--, gafas de sol y dinero en efectivo.

De forma paralela, los guardias civiles pusieron en marcha un dispositivo de inspección de comercios de compra-venta de objetos de segunda mano, con la finalidad de localizar transacciones de elementos sustraídos en los vehículos, lo que permitió recuperar parte de los efectos, algunos de considerable valor.

Fruto de la investigación, que aún continúa abierta, ha sido identificados varios jóvenes asentados en San Javier y Los Alcázares, quienes integraban, presuntamente, el grupo delictivo dedicado a cometer los robos en los vehículos estacionados.

El Instituto Armado estableció un dispositivo de búsqueda sobre los seis sospechosos, entre los que había menores de edad, que ha culminado con su localización y detención como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza y hurtos en interior de vehículos y receptación.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer hasta el momento 21 hechos delictivos, una quincena de ellos con fuerza y seis hurtos cometidos en vehículos estacionados en las vías públicas de San Javier, Los Alcázares y Pilar de la Horadada (Alicante).