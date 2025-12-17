Desmantelan un grupo delictivo dedicado a sustraer cobre en empresas y viviendas de la comarca del Noroeste

Uno de los detenidos en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en la comarca del Noroeste las operaciones 'Donate', 'Parajeluz' y 'Probidance' para esclarecer varios robos de grandes cantidades de cobre y material metálico, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en Calasparra e integrado por seis personas.

Durante la operación, los agentes han esclarecido una decena de delitos cometidos en instalaciones, empresas y viviendas ubicadas en los municipios de Calasparra y Moratalla, en las que se sustraía cableado de cobre y material metálico como puertas, tuberías y grifería, según informa la Benemérita en un comunicado.

Especialistas del Equipo ROCA contra robos en el campo iniciaron las investigaciones el pasado verano con la finalidad de clairificar la autoría de una serie de delitos contra el patrimonio que se habían cometido en Moratalla y Calasparra y que habían sido denunciados ante la Guardia Civil.

Los efectivos abrieron las operaciones para investigar los hechos delictivos en tres zonas distintas.

La operación 'Donate' se inició para esclarecer la sustracción de cableado de cobre en un polígono industrial de Moratalla, en el que los autores llegaron a forzar las casetas de distribución del cableado para el fluido eléctrico.

La operación 'Parajeluz' incluía todas las pesquisas relacionadas con la sustracción del cableado de cobre de un transformador eléctrico y del cableado de cobre soterrado de una antigua central hidroeléctrica. En esta investigación también se incluyeron los robos con fuerza cometidos en casas rurales en los que se sustrajeron tuberías de cobre de las instalaciones de calefacción y grifería.

La investigación denominada 'Probidance' se estableció por la comisión de un robo en el interior de las instalaciones de una fábrica de transformación de fruta, en el que se sustrajo diverso material metálico y cableado eléctrico.

Los guardias civiles del Equipo ROCA desarrollaron las tres investigaciones a la vez que incluyeron inspecciones técnico-oculares en los lugares donde se habían cometido los robos para averiguar dónde comercializaban los efectos sustraídos.

COLABORACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL DE CALASPARRA

Estas actuaciones, que estaban coordinadas con otros servicios para prevenir la comisión de más robos con patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita y de la Policía Local de Calasparra, permitieron ubicar el domicilio utilizado como lugar de depósito temporal de efectos sustraídos y quema de cableado para la extracción de cobre.

Fruto de la investigación, los guardias civiles identificaron a los integrantes de un grupo delictivo, asentado en Calasparra, que se encontraba, presuntamente, tras la autoría de los delitos investigados en las tres operaciones.

El dispositivo establecido sobre los sospechosos permitió comprobar que los integrantes del grupo delictivo tomaban medidas de seguridad para evitar ser detectados. Así, realizaban un estudio previo de sus objetivos para determinar los sistemas de seguridad y vigilancia de los que disponían tanto empresas como viviendas particulares.

EFECTOS SUSTRAÍDOS COMERCIALIZADOS EN CHATARRERÍAS

Una vez determinada la viabilidad del robo y tras estudiar varias vías de escape en el caso de ser detectados, los ladrones materializaban el robo empleando la fuerza contra los accesos de los inmuebles y se apoderaban de materiales metálicos y cableado de cobre, que eran almacenados temporalmente, donde además 'pelaban' el cable para la extracción de cobre limpio.

Los efectos sustraídos se comercializaban en centros de gestión de residuos de toda la comarca.

La Guardia Civil ha finalizado la operación con la localización y detención o investigación de los seis integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Hasta el momento, los investigadores del Instituto Armado han esclarecido una decena de delitos cometidos en instalaciones y viviendas de Moratalla y Calasparra, aunque no se descarta que el grupo delictivo se encuentre tras la autoría de más delitos.