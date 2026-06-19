Desmantelan un taller clandestino en Murcia que explotaba a trabajadores inmigrantes por 10 euros al día

1097648.1.260.149.20260619094445 Taller clandestino desmantelado en el barrio murciano de Santiago el Mayor - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular en un taller clandestino de reparación de vehículos ubicado en el barrio murciano de Santiago el Mayor.

La investigación se inició tras recibir informaciones que apuntaban a la existencia de este negocio ilegal que utilizaba mano de obra no declarada.

Según ha informado la Policía Nacional, el responsable del taller aprovechaba la situación de vulnerabilidad de las víctimas para imponerles unas condiciones laborales abusivas y restrictivas de derechos, careciendo de contratos de trabajo o de alta en la Seguridad Social.

Los empleados eran sometidos a largas jornadas diarias a cambio de un sueldo precario que oscilaba entre los 10 y los 15 euros por día trabajado.

Tras localizar el inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita, la Policía Nacional coordinó un dispositivo conjunto de inspección en el que participaron funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

La intervención permitió identificar a tres ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular que se encontraban trabajando en ese momento y detener al responsable del establecimiento como presunto autor de los delitos de contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Las pesquisas policiales determinaron además que los operarios eran alojados en el mismo domicilio que su explotador. Con esta medida, el detenido presuntamente pretendía justificar la cuantía de los precarios salarios que les abonaba y, al mismo tiempo, ejercer un control más estricto sobre las víctimas.

El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial y se encuentra a la espera de la celebración del juicio oral.