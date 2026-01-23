Detenidas diez personas en un dispositivo policial contra la explotación laboral en Alcantarilla (Murcia)

1044972.1.260.149.20260123101451 Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional detiene a dos individuos tras una persecución por Alcantarilla (Murcia) - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Un total de 10 personas han sido detenidas y 80 identificadas en el marco de un dispositivo contra la explotación laboral desarrollado por la Policía Nacional en nueve establecimientos comerciales de Alcantarilla (Murcia), según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El despliegue, que tuvo lugar el pasado 15 de enero, contó con la colaboración de la Policía Local de Alcantarilla y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

La decena de arrestos están relacionados con una infracción a la Ley de Extranjería por situación irregular en España. Además, los agentes levantaron diferentes actas por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y armas blancas.

Esta actuación, centrada en detectar a personas en situación irregular, surgió del análisis de los flujos criminales de la localidad en los que pudieran verse implicados ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa.

La operación se desarrolló en nueve establecimientos comerciales donde se daba empleo a ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país.