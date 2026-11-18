MULA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Mula a un hombre de 41 años y una mujer de 29 como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras localizar en el vehículo en el que viajaban varias dosis de LSD, MDMA, cristal, cocaína rosa y ketamina, así como más de mil euros en efectivo.

La actuación se inició durante un control de vehículos en la carretera RM-B27, que conecta las localidades de Calasparra y Mula. Según la Guardia Civil, los agentes observaron que el conductor y la copiloto de uno de los turismos mostraban una actitud nerviosa, por lo que inspeccionaron el vehículo.

En un bolso de mano situado en los asientos traseros localizaron distintas sustancias estupefacientes. Posteriormente, durante un examen más minucioso del habitáculo, encontraron otras cantidades de droga en los bolsillos laterales de las puertas y en la guantera.

Los agentes también intervinieron una báscula de precisión, numerosas bolsas de plástico con autocierre y un rollo de hilo de alambre plastificado, objetos que, según la Guardia Civil, se utilizan habitualmente para la dosificación y distribución de drogas al menudeo.

Además, encontraron más de mil euros en billetes de distinto valor, que la Guardia Civil considera supuestamente procedentes de la venta de droga. El hombre, de 41 años, cuenta con antecedentes por delitos de la misma naturaleza.