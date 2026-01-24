Detenidas 2 personas afines a DAESH en Cartagena y Ferrol por enaltecimiento y financiación del terrorismo

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado martes, en las localidades de Ferrol (A Coruña) y Cartagena (Murcia), a dos personas -un hombre y una mujer- por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros y financiación del terrorismo. Los arrestados utilizaban las redes sociales para hacer divulgar todo tipo de contenidos afines a la organización terrorista Estado Islámico.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero de 2025 cuando los agentes detectaron la presencia de una persona radicalizada, que divulgaba todo tipo de material yihadista, afín a las proclamas de DAESH.

Tras las primeras pesquisas los agentes pudieron comprobar como, además, estaba haciendo acopio de manuales y materiales para la autocapacitación en la elaboración de explosivos, cinturones explosivos y detonadores, que le eran proporcionados por miembros de la organización terrorista ubicados en Siria.

La investigación pudo relacionar a esta persona, muy radicalizada, con otro sujeto con el que compartía los dogmas terroristas y que también utilizaba las redes sociales como altavoz de DAESH. Significativo es el envío de dinero que ambos detenidos realizaban a favor de grupos terroristas afincados en zona de conflicto, dejando patente su interés por financiar la causa armada.

Durante la operación, realizada el pasado martes, los agentes practicaron tres registros domiciliarios donde intervinieron numeroso material electrónico y documentación que está siendo analizado por los especialistas, así como una bandera de la organización terrorista.

La investigación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Murcia y A Coruña y las Brigadas Locales de Información de Ferrol y Cartagena. Todo ello dirigido por Juzgado Central de Instrucción número Seis y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. También ha contado con el apoyo de EUROPOL y las Autoridades iraquíes.

En la mañana de ayer los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número Seis, decretando su titular el ingreso en prisión de la detenida.