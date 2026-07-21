Detenido en Alguazas a un huido de la Justicia buscado desde 2023 por un homicidio en grado de tentativa - GUARDIA CIVIL MURCIA

Sobre el arrestado pesaba una requisitoria por un presunto homicidio en grado de tentativa cometido en Caravaca de la Cruz

ALGUAZAS (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en Alguazas a un hombre sobre el que pesaban varias órdenes judiciales de búsqueda y detención, entre ellas una requisitoria por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa cometido en Caravaca de la Cruz, por el que era buscado desde 2023.

La detención se enmarca en la operación 'Cacolmenar', desarrollada por el Instituto Armado para localizar al fugitivo, que también tenía pendientes varias causas judiciales dictadas por distintas autoridades, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación permitió a los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Molina de Segura obtener indicios de que el sospechoso se ocultaba en una chabola situada en una zona rural del municipio de Alguazas.

A partir de esa información, la Guardia Civil puso en marcha un operativo específico para verificar su paradero y proceder a su arresto.

Tras confirmar las requisitorias judiciales en vigor, entre ellas la emitida por la Audiencia Provincial de Murcia por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa relacionado con unos hechos ocurridos en Caravaca de la Cruz, los investigadores diseñaron un dispositivo para evitar una posible huida del reclamado.

La fase de explotación de la operación concluyó hace unos días con la localización y detención del fugitivo, que fue posteriormente puesto a disposición judicial.