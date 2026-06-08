Detenido por asaltar a un hombre de 88 años para robarle la riñonera en la puerta de su casa

Dos agentes custodian al detenido - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un experimentado delincuente por empujar por la espalda hasta hacerle caer a un hombre de 88 años en la entrada de su vivienda, en el barrio murciano de La Flota, con la intención de robarle la riñonera, según ha informado el Cuerpo.

Al arrestado se le atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, con agravante de abuso de superioridad, y otro de lesiones.

A consecuencia de los hechos, que ocurrieron sobre las 17.00 horas, la víctima sufrió lesiones de diversa consideración de las que tuvo que ser asistido en un centro hospitalario.

La investigación iniciada por los agentes tras la declaración de la víctima, el análisis de cámaras de la zona y las gestiones y pesquisas policiales lograron identificar al presunto autor de los hechos.

El dispositivo de búsqueda establecido permitió a los agentes localizarlo en la calle Pablo VI de Murcia, procediendo a su detención como presunto autor de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa y lesiones.

El detenido, al que le constan 45 detenciones por la comisión de todo tipo de delitos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.