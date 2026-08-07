Detenido en Caravaca de la Cruz por provocar presuntamente cinco incendios en julio - GUARDIA CIVIL MURCIA

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Caravaca de la Cruz han detenido a un vecino del municipio como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal por su supuesta implicación en cerca de media docena de incendios registrados el pasado mes de julio en distintos puntos de la localidad.

La investigación se inició para esclarecer cinco incendios ocurridos entre los días 17 y 25 de julio, que afectaron a zonas de matorral próximas a masa forestal y a mobiliario urbano, y que, según las fuerzas de seguridad, habían generado alarma social, según ha informado la Guardia Civil de Murcia.

Los dos fuegos de mayor gravedad se produjeron el 25 de julio en el paraje de la Ermita de la Reja. El primero se originó sobre las 8.00 horas en una papelera urbana y el segundo, pasadas las 15.00 horas, afectó a una zona de matorral situada a escasos metros de una masa forestal de pinos.

La intervención de los servicios de extinción y de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local evitó que el incendio alcanzara mayores dimensiones. Los otros tres incendios investigados se registraron junto a la vía de servicio de la carretera RM-15 y en el paraje de Cañantisco.

La Policía Local rastreó las imágenes de los sistemas de videovigilancia y de control del tráfico urbano, lo que permitió detectar un patrón común en todos los incendios: un individuo que circulaba en ciclomotor por las inmediaciones poco antes de declararse los fuegos.

Entre las pruebas recabadas figura una grabación obtenida junto a la RM-15 en la que el sospechoso accede en ciclomotor a una parcela privada y, tras abandonar el lugar, comienza a apreciarse una columna de humo. Por su parte, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) inspeccionaron las zonas afectadas y analizaron distintas evidencias relacionadas con los daños medioambientales.

La investigación permitió identificar y detener a un vecino de Caravaca de la Cruz como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal.

En las actuaciones también colaboró el Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.