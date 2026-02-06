Detenido un conductor en Campos del Río (Murcia) tras huir de la Policía a más de 200 kilómetros por hora

1049352.1.260.149.20260206095254 El vehículo implicado - POLICÍA NACIONAL

El hombre abandonó el vehículo tras colisionar y ofreció gran resistencia durante su detención

CAMPOS DEL RÍO (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido al conductor de un coche tras protagonizar una peligrosa huida que alcanzó los 200 kilómetros por hora entre los municipios de Alcantarilla y Campos del Río, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban labores de prevención de hechos delictivos en una zona de menudeo de droga observaron que un vehículo circulaba a gran velocidad.

Al proceder a darle el alto, el conductor, que carecía de permiso de conducir, hizo caso omiso e inició una huida por diversas calles de Alcantarilla y, posteriormente, por la autovía en dirección a Mula.

Durante la persecución, el hombre llegó alcanzar los 200 kilómetros por hora y realizó maniobras de conducción temeraria, lo que puso en riesgo la seguridad vial del resto de conductores.

Tras abandonar la autovía en la salida de Campos del Río, el vehículo colisionó, momento en el que el conductor intentó huir, si bien fue interceptado poco después. Durante la detención, el individuo ofreció una fuerte resistencia y ocasionó daños personales a los agentes y también de carácter material.

El arrestado, a quien se le imputan los presuntos delitos contra la seguridad vial y atentado a un agente de la autoridad, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Molina de Segura.