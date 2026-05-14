Detenido un conductor por circular en sentido contrario por la RM-1 y cuadruplicar la tasa de alcohol

La Guardia Civil detiene al conductor de un turismo que circulaba en sentido contrario en autovía y cuadruplicaba la tasa de alcoholemia - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo que circuló en sentido contrario por la autovía RM-1 (Murcia-San Javier) mientras cuadruplicaba la tasa de alcoholemia, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El arrestado, que recorrió un kilómetro en dirección opuesta hacia Murcia por los carriles sentido San Javier, fue interceptado de madrugada por patrullas del Sector de Tráfico en las inmediaciones de la rotonda del Hospital de Los Arcos, evitando así un posible siniestro vial.

Tras realizarle las pruebas, el individuo arrojó un resultado de 1,03 y 1,00 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando en más de cuatro veces el límite permitido. Los agentes comprobaron además que el detenido es reincidente, al constarle antecedentes previos por delitos similares contra la seguridad vial.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) le atribuye la presunta autoría de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir con una tasa superior a la establecida (artículo 379.2 del Código Penal), que conlleva penas de prisión de 3 a 6 meses; y otro por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás (artículo 380 del Código Penal), castigado con entre seis meses y dos años de cárcel.

En ambos casos, el conductor se enfrenta a la privación del derecho a conducir por hasta cuatro y seis años, respectivamente.

La Benemérita ha recordado la importancia de la conducción responsable y recomienda el uso de la aplicación móvil Alertcops, un servicio gratuito que permite alertar de forma rápida y precisa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier incidencia o situación delictiva.