Detenido un experimentado delincuente por varios robos en Cehegín (Murcia)

Fotografía de archivo de una detención por parte de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cehegín - GUARDIA CIVIL

CEHEGÍN (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Cehegín han desarrollado una investigación que se ha saldado con la detención de un experimentado delincuente al que se atribuye la presunta autoría de ocho delitos de robo en vivienda y vehículo, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició el pasado octubre, cuando agentes del Instituto Armado del Puesto de Cehegín recibieron varias denuncias por robos con fuerza en el interior de viviendas ubicadas en los extrarradios del municipio.

Las pesquisas practicadas permitieron conocer que el autor actuaba en solitario y que aprovechaba la ausencia de moradores para introducirse dentro de los domicilios y apoderarse de todo tipo de objetos y enseres de hogar.

Los investigadores pusieron el foco en un conocido delincuente que contaba con múltiples detenciones por robos en viviendas y otros delitos contra la propiedad.

El pasado noviembre, gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Local de Cehegín fue alertada de un posible robo. Los agentes localizaron al sospechoso 'in fraganti' y, cerca de la vivienda asaltada, hallaron varios objetos robados que, estratégicamente, había ocultado entre maleza.

Además, en su poder se halló una tarjeta de crédito sustraída del interior de un vehículo días antes.

Según se desprende de la investigación, el arrestado vigilaba los movimientos de sus vecinos para entrar en las casas en su ausencia y también controlaba los vehículos que se quedaban abiertos mientras sus propietarios hacían alguna gestión.

Además, utilizó alguna de las tarjetas bancarias robadas para obtener dinero en efectivo a través de salones de apuestas.

Esta investigación ha permitido esclarecer seis delitos de robo en viviendas y dos hurtos en el interior de vehículo. El detenido, los efectos recuperados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial.