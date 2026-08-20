Detenido un hombre acusado por cuatro robos violentos en Totana tras amenazar a sus víctimas con armas blancas - GUARDIA CIVIL EN MURCIA

TOTANA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de cuatro delitos de robo con violencia o intimidación y de un delito de hurto en interior de vehículo, tras una serie de robos cometidos el pasado mes de julio en Totana.

La investigación se inició después de que varios vecinos del municipio denunciaran haber sido víctimas de robos violentos cometidos a plena luz del día en el casco urbano, según ha informado la Guardia Civil de Murcia.

Los agentes constataron que los hechos presentaban un mismo 'modus operandi', ya que el sospechoso abordaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres, y las amenazaba con armas blancas u otros objetos punzantes para cometer los robos.

Entre las víctimas se encuentran el empleado de un locutorio, al que presuntamente amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones; una menor de edad y una mujer embarazada, a la que, según la Guardia Civil, llegó a apretar unos alicates en el costado.

La investigación permitió a los agentes obtener diversos indicios sobre la fisonomía del sospechoso e identificarlo como un hombre con antecedentes por delitos similares.

La Guardia Civil averiguó además que el sospechoso había salido recientemente de prisión, después de permanecer recluido durante más de cinco años, y que era considerado una persona violenta y con tendencia a la fuga.

Finalmente, las gestiones desarrolladas por los investigadores permitieron localizar y detener al sospechoso en Murcia, como presunto autor de los cuatro robos con violencia o intimidación y del delito de hurto en interior de vehículo.