Detenido un hombre por amenazar a sus excompañeros de trabajo con un táser en Molina de Segura (Murcia)

1077185.1.260.149.20260413101543 Objetos intervenidos por la Policía Nacional al varón detenido tras increpar presuntamente a sus excompañeros de trabajo con un dispositivo de descarga eléctrica tipo táser y un espray de defensa personal - POLICÍA NACIONAL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Molina de Segura (Murcia) por increpar presuntamente a sus excompañeros de trabajo con un dispositivo de descarga eléctrica tipo táser y un espray de defensa personal tras ser despedido, según informa el Cuerpo.

Al varón se le atribuye la supuesta autoría de los delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial.

Según se desprende de la investigación, el acoso continuó en días posteriores, cuando el detenido interceptó a uno de sus excompañeros en la carretera y realizó maniobras bruscas con su vehículo para invadir el carril contrario.

Durante el trayecto, profirió amenazas de muerte hacia el trabajador, lo que generó un riesgo para la circulación y el resto de los usuarios de la vía.

En el registro del automóvil del sospechoso, los agentes hallaron material destinado a la ocultación de la identidad, como guantes y pasamontañas, así como sustancias inflamables --alcohol, disolvente y cerillas-- junto a objetos cortantes como tijeras y una navaja.

La Policía Nacional intervino también dos dispositivos táser, uno de los cuales coincide con el utilizado en el centro de trabajo días atrás.

Además, se investiga la posible implicación del arrestado en el incendio de un coche ocurrido el mismo día de la detención cerca del centro comercial donde trabajaba.

El individuo cuenta con antecedentes policiales por hechos similares relacionados con la quema de vehículos. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado su ingreso en prisión provisional.