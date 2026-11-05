Detenido un hombre en Cehegín por robar en viviendas recién salido de prisión - GUARDIA CIVIL

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un hombre en Cehegín como presunto autor de delito de robo con fuerza en viviendas. El detenido acababa de salir de prisión, donde cumplía condena por la comisión de 25 delitos contra el patrimonio en el municipio ceheginero, por los que fue detenido el pasado año.

La investigación de los efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil comenzó a mediados del pasado mes de octubre, cuando varios vecinos denunciaron haber sido víctimas de robos en sus viviendas, ha explicado la Benemérita.

Los guardias civiles constataron que las viviendas se ubicaban tanto en el casco urbano como en los extrarradios del municipio y que los robos se cometían empleando la fuerza para acceder al interior de los inmuebles y sustraer efectivo y objetos de valor de fácil transporte y comercialización.

Poco después, los investigadores averiguaron que tras los hechos delictivos investigados se encontraba una sola persona, que merodeaba por las inmediaciones de las viviendas para fijar sus objetivos. Se cercioraba de que no había nadie en las viviendas para cometer el robo, evitando así ser sorprendido.

La Guardia Civil, con ayuda ciudadana, identificó al presunto autor de estos robos, un un conocido delincuente, con un amplio historial delictivo, que ya, el pasado año 2025, había sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de 25 delitos contra el patrimonio cometidos en el municipio de la comarca del Noroeste murciano.

El sospechoso, vecino de Cehegín, acababa de salir de prisión, donde cumplía condena por la comisión de estos 25 delitos, que originaron alarma social en el municipio.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, que ha concluido con su localización y detención

Durante la investigación, la Guardia Civil ha esclarecido dos delitos de este tipo en una zona residencial del municipio, que, gracias al dispositivo preventivo establecido se han podido frustrar, aunque se continúa con la investigación abierta, ya que no se descarta la implicación del ahora detenido en más hechos delictivos.