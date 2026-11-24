1136783.1.260.149.20261124095022 Vivienda registrada por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de una docena de delitos de robo con fuerza cometidos durante los meses de septiembre y octubre en viviendas de la pedanía de La Albatalía, de los que sustrajo equipos informáticos, joyas y dinero en efectivo.

Según ha informado el Cuerpo, la investigación comenzó a principios de septiembre, tras la denuncia presentada por los propietarios de una vivienda en la que habían fracturado puertas y ventanas de acceso para llevarse varios equipos tecnológicos y dinero en metálico.

En semanas sucesivas se registraron otros once asaltos en inmuebles cercanos de la misma pedanía.

En todos los casos, el autor empleaba la fuerza sobre vallas perimetrales, puertas y ventanas para acceder al interior cuando los moradores no se encontraban en el domicilio y sustraía objetos de valor fáciles de transportar en una mochila, como ordenadores portátiles, teléfonos móviles de alta gama, tabletas, cámaras fotográficas, joyas y dinero en efectivo.

El Grupo de Delincuencia Especializada de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia estableció un dispositivo de vigilancia que permitió identificar al sospechoso a través de diversas cámaras de seguridad.

Se trataba de un vecino de la propia zona que conocía al detalle los accesos a las viviendas y utilizaba ese conocimiento para huir de madrugada sin levantar sospechas.

Los investigadores lo localizaron y arrestaron sobre las 3.30 horas de la madrugada del pasado 5 de noviembre, cuando se disponía a cometer un nuevo robo que resultó frustrado.

Posteriormente, los agentes practicaron una entrada y registro en su domicilio, donde recuperaron parte de los efectos sustraídos.

El detenido, al que le constan varias detenciones anteriores por hechos similares, ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de doce delitos de robo con fuerza en viviendas.