Detenido un hombre por robar dos embarcaciones y un motor fueraborda en Los Alcázares - GUARDIA CIVIL

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de los delitos de robo con fuerza y hurto por la sustracción de dos embarcaciones y un motor fueraborda en una playa de Los Alcázares, unos hechos ocurridos el pasado mes de octubre.

La operación, denominada Vessel1, comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la desaparición de las embarcaciones y el motor, que se encontraban fondeados en la misma zona de playa del municipio, según ha informado la Benemérita.

La inspección ocular realizada en el lugar permitió a los investigadores comprobar que el presunto autor había forzado los sistemas de seguridad que mantenían las embarcaciones fondeadas.

A partir de entonces, la Guardia Civil estableció distintos dispositivos para prevenir nuevos robos e identificar al sospechoso. Las actuaciones permitieron localizar y recuperar las dos embarcaciones, una en Los Alcázares y otra en Cabo de Palos, que fueron devueltas a sus legítimos propietarios.

Tras recabar indicios, testimonios y otras informaciones, los agentes identificaron a una misma persona como presunta responsable de los hechos y establecieron un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención.