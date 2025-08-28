Detenido un hombre por robar a punta de pistola en una empresa de Sangonera la Seca, en Murcia

Imagen del delincuente tomada por una cámara de seguridad de la empresa - GUARDIA CIVIL

Ataviado con una peluca, intentó robar a dos trabajadores y se llevó un camión que después apareció calcinado en Alcantarilla

MURCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años, con un abultado historial delictivo, por robar presuntamente a punta de pistola y disfrazado con una peluca en una empresa ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició el pasado julio, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que un individuo había intentado robar a dos trabajadores de una empresa empuñando un arma similar a un revólver.

Aunque no logró su objetivo, el varón huyó a bordo de un camión propiedad de la mercantil que días más tarde fue localizado en una zona aislada de El Campillo, en Alcantarilla, calcinado.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron del escenario delictivo indicios e imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía la llegada a pie del sospechoso. El sujeto parecía empuñar un revólver y llevaba puesta una peluca.

Los guardias civiles elaboraron un perfil del delincuente, del que destacaba su peculiar forma de caminar. Las labores de investigación permitieron averiguar que se trataba de un conocido ladrón, vecino de Alcantarilla, sobre el que se cursaron las requisitorias policiales.

Su búsqueda finalizó cuando agentes de la Policía Local de Alcantarilla alertaron al Instituto Armado de su localización en el barrio de San José Obrero, donde resultó detenido como presunto autor de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio.