Detenido un hombre en Totana (Murcia) por acuchillar a otro en la cara tras intentar robarle en la calle

Dos agentes custodian al detenido - GUARDIA CIVIL

TOTANA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Totana (Murcia) a un hombre de 30 años por agredir presuntamente a otro con un cuchillo en la cara tras intentar robarle en la vía pública, según ha informado la Benemérita.

Gracias a la colaboración ciudadana, el sospechoso, al que se le atribuye la presunta autoría de un delito de lesiones con arma blanca, ha sido localizado y detenido en menos de dos horas.

La investigación se inició cuando el Centro Operativo Complejo 062 de la Guardia Civil recibió una llamada en la que un ciudadano pedía auxilio desde Totana.

Una patrulla se dirigió al lugar, una céntrica avenida del municipio totanero, donde localizó a un joven que presentaba un corte profundo en la cara del que emanaba abundante sangre.

La herida, producida con algún objeto cortante, iba desde la parte inferior del pómulo hasta el lóbulo de la oreja, por lo que los guardias civiles taponaron la zona mientras alertaban al '1-1-2'.

Después, para esclarecer lo sucedido, los agentes recabaron información de testigos y de la víctima, que relató que todo sucedió cuando un grupo de hombres lo abordaron mientras iba en compañía de su hermano e intentaron robarles. Al resistirse, uno de los sujetos lo apuñaló en el rostro.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Gracias a la colaboración ciudadana, los guardias civiles obtuvieron detalles sobre la fisonomía y la vestimenta del agresor, así como otra información relevante, que permitió que, en menos de dos horas, la investigación concluyera con la identificación y localización del sospechoso.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Totana se desplazaron hasta su domicilio, donde procedieron a su detención.