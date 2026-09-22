Detenido un hombre por una veintena de robos y hurtos en zonas rurales de Murcia y Almería - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un hombre, considerado un delincuente "experimentado", como presunto autor de una veintena de delitos contra el patrimonio cometidos en zonas rurales de la Región de Murcia y la provincia de Almería.

La investigación, desarrollada por especialistas del Equipo ROCA de la Guardia Civil, ha permitido esclarecer hasta el momento delitos de robo con fuerza, hurto, estafa y sustracción de vehículos, aunque las pesquisas continúan abiertas y no se descarta que el detenido pueda estar relacionado con otros hechos delictivos, según ha informado la Benemérita.

Durante la operación, denominada 'Dieb', los agentes han recuperado diversos efectos sustraídos del interior de viviendas, así como dos vehículos robados, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Las actuaciones comenzaron el pasado mes de julio, cuando los especialistas del Equipo ROCA, gracias a la colaboración ciudadana, detectaron la presencia de una furgoneta en la pedanía murciana de Corvera que generó sospechas al estar vinculada a un conocido delincuente.

Los agentes comprobaron la información del vehículo y descubrieron que figuraba como sustraído. Las primeras pesquisas permitieron relacionarlo con varios delitos cometidos en distintos municipios de Murcia y Almería, por lo que se inició la operación para identificar y localizar a su responsable.

El sospechoso, que cuenta con un amplio historial delictivo y carecía de domicilio conocido, mantenía una forma de vida nómada que dificultó su localización. Para ello, el Equipo ROCA se coordinó con las unidades de Prevención de Seguridad Ciudadana de las diferentes zonas afectadas.

La investigación permitió finalmente localizar la furgoneta en el Puerto de Cartagena. El vehículo llevaba instaladas placas de matrícula correspondientes a otro vehículo de características similares, presuntamente con el objetivo de dificultar su identificación.

En el interior, los agentes encontraron numerosos efectos de dudosa procedencia que posteriormente fueron relacionados con robos cometidos en viviendas. Además, el conductor facilitó datos personales falsos durante su identificación.

Tras su detención, las pesquisas han permitido esclarecer hasta el momento una veintena de delitos cometidos en los municipios de Murcia, concretamente en El Palmar, Corvera y Valladolises; Cartagena, incluyendo El Algar, La Palma y Cabo de Palos; Fuente Álamo, en Balsapintada; Mazarrón y los municipios almerienses de Pulpí y Cuevas de Almanzora.

El detenido está acusado, como presunto autor, de delitos de robo con fuerza, hurto, estafa y sustracción de vehículos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si el arrestado está relacionado con otros delitos contra el patrimonio cometidos en la Región de Murcia y la provincia de Almería.