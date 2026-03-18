Detenido un ladrón reincidente tras ser reconocido por un policía fuera de servicio en una farmacia de Murcia

1070221.1.260.149.20260318101903 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio de Molina de Segura, después de ser localizado de forma fortuita por un agente fuera de servicio en una farmacia situada en la Avenida Príncipe de Asturias de la capital de la Región.

El policía reconoció al sospechoso como el presunto implicado en un robo cometido el pasado 24 de febrero en un chalé de una urbanización de Molina de Segura, donde el autor habría accedido a través de una ventana para sustraer diversas joyas y dinero en efectivo de gran valor económico, según ha informado el Cuerpo.

Tras identificar al individuo, el agente avisó de manera discreta a la sala del CIMACC 091 para solicitar apoyo, desplazándose de inmediato al lugar las unidades de seguridad ciudadana más cercanas para realizar las comprobaciones pertinentes sobre la identidad del individuo.

Una vez en el lugar, los agentes pudieron verificar que sobre el varón pesaba una orden de búsqueda y detención en vigor por el robo en la urbanización molinense, constatando además que el arrestado cuenta con un historial de hasta 25 detenciones anteriores por delitos de la misma naturaleza.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.