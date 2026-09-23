Detenido mientras se hacía el dormido cuando lo sorprendieron robando en una obra en Murcia

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre al ser sorprendido robando en una obra en la avenida Miguel Indurain de Murcia y hacerse el dormido tratando de evitar a los agentes.

La sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada a las 5.00 horas de una empresa de seguridad en la que avisaba de que la alarma perimetral de un edificio en obras había sido activada al acceder alguien al interior sin permiso cuando esta se encontraba cerrada. Los agentes de Policía Nacional más cercanos se desplazaron hasta el lugar y realizaron una inspección del perímetro que rodeaba al inmueble.

Los agentes vieron como un individuo salía de la obra saltando el muro posterior, de unos dos metros y medios de altura, que la rodeaba. Este, al percatarse de la presencia de los agentes y creer que no había sido visto, trató de pasar desapercibido tirándose al suelo y haciéndose el dormido, según han informado desde el Cuerpo.

Al proceder a su identificación, los agentes pudieron comprobar como llevaba varias herramientas susceptibles de ser utilizadas para la comisión de hechos delictivos y unos guantes. Además, cerca de él se localizó una caja que contenía diverso material electrónico, tales como enchufes, interruptores y focos led, muchos de ellos en sus cajas originales sin desembalar, procedentes de la obra.

El implicado, que había sido detenido con anterioridad en varias ocasiones por la comisión de delitos relacionados con robos, tras ser imputado por un nuevo delito de robo con fuerza, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.