Detenido mientras forzaba vehículos estacionados en un concesionario de la carretera de Alicante (Murcia)

1110205.1.260.149.20260812102717 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo tras ser sorprendido cuando se encontraba forzando varios automóviles estacionados en el recinto de un concesionario de compraventa de vehículos de segunda mano situado en la carretera de Alicante de la ciudad de Murcia.

Los hechos ocurrieron durante la noche cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso por parte de un ciudadano alertando de que un individuo se encontraba en el interior de dicho recinto forzando y manipulando varios vehículos, han informado desde el Cuerpo.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional que establecieron un dispositivo de cierre asegurando el perímetro y accediendo los agentes al interior para localizar a esta persona.

El presunto autor de los hechos fue encontrado escondido bajo una furgoneta la cual estaba forzada y cuyo interior había sido manipulado, comprobando que además otros dos vehículos presentaban signos de haber sido forzados. Asimismo, con él llevaba una caja con diversas herramientas, dos gatos hidráulicos, y un par de guantes, procediendo a su detención como responsable de un delito de robo con fuerza.

Finalmente, el detenido, a quien le constan 73 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.