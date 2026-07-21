Detenido en Murcia tras amenazar de muerte a un médico y agredir a un vigilante en la Arrixaca

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - EUROPA PRESS

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas, lesiones y atentado contra la autoridad tras amenazar de muerte a un médico y agredir a un miembro del personal de seguridad del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Los hechos ocurrieron después de que la Sala CIMACC 091 recibiera el aviso del personal de seguridad del centro sanitario, que alertó de la actitud agresiva de un hombre que había acudido a la unidad Materno Infantil junto a varios familiares y exigía ser atendido de forma inmediata, según han informado fuentes policiales.

Al ser informado de que debía respetar el orden establecido para la atención de los pacientes, el individuo comenzó a gritar y a golpear el mobiliario del hospital.

Un facultativo le requirió que mantuviera un comportamiento respetuoso, momento en el que el hombre presuntamente profirió amenazas de muerte contra el médico.

Posteriormente, el personal de seguridad intervino para tratar de calmar la situación, aunque el implicado se negó a abandonar las instalaciones y lanzó una lata de bebida contra uno de los vigilantes, impactándole en el rostro.

Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió una herida en una ceja que requirió asistencia sanitaria y cuatro puntos de sutura.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que localizaron al presunto autor de los hechos y procedieron a su detención por los delitos de amenazas, lesiones y atentado contra la autoridad. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional recuerda que el Código Penal considera delito de atentado contra funcionario público las agresiones físicas o la intimidación grave dirigidas contra profesionales sanitarios durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, destaca que cuenta con la figura del interlocutor policial sanitario para mantener la coordinación y el asesoramiento en materia de seguridad con los profesionales del ámbito sanitario.