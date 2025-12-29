Detenido en Murcia un hombre por robar un teléfono móvil que pidió prestado para hacer una llamada

1039145.1.260.149.20251229120203 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar el teléfono móvil a otro cuando se encontraba en la plaza Industria del barrio murciano de El Carmen, tras amenazarle con un arma blanca y propinarle un puñetazo en la cara.

Una llamada alertó a los agentes de que un hombre había sido víctima de un robo por parte de otro, tras haberle prestado el móvil para llamar a un amigo, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Al parecer, el arrestado se negó a devolverle el terminal a la víctima después de que esta se lo prestase, llegando a amenazarle con un arma blanca y a golpearle en el rostro para que desistiera en su intención de recuperar el teléfono prestado.

Con la descripción del autor del robo, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar a un hombre en la Avenida Región Murciana cuyas características físicas coincidían plenamente con las del responsable del robo.

El varón interceptado, tras ser identificado como el presunto autor del delito de robo con violencia e intimidación, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.