Detenido un 'okupa' con 5 kilos de hachís en una vivienda mientras el dueño atendía a su madre en el hospital

Bellotas de hachís localizadas en posesión de un hombre que había 'okupado' una vivienda mientras el propietario asistía a un familiar ingresado en el hospital - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido tras allanar una vivienda en la pedanía murciana de Los Dolores mientras el dueño asistía a su madre en el hospital y ser sorprendido con cerca de 5 kilos de hachís, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El propietario puso en conocimiento del 091 que había descubierto que su casa estaba 'okupada' al regresar del hospital y encontrar la cerradura cambiada del inmueble y escuchar ruidos desde el interior.

A su llegada, los agentes comprobaron que dentro había un hombre quien, al abrir la puerta, aportó una serie de respuestas incoherentes y mostró un alto grado de nerviosismo, llegando a manifestar que llevaba viviendo ahí una semana.

Tras comprobar que la vivienda había sido allanada por el varón, los agentes localizaron en el interior 432 bellotas y varias tabletas de hachís que ofrecieron un peso total de casi cinco kilogramos.

El individuo fue detenido como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y tráfico de drogas, tras lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.