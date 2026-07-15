Detenido tras ser sorprendido cuando intentaba entrar a robar en una vivienda de San José de la Vega (Murcia)

Archivo - Sucesos.- Caen dos ladrones especializados en asaltar áticos y primeros pisos por 'escalo' en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de dos robos con fuerza en viviendas, después de ser sorprendido cuando intentaba acceder a un domicilio habitado en la pedanía murciana de San José de la Vega y de ser relacionado con otro robo cometido poco antes en un inmueble cercano.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas, cuando la sala CIMACC 091 recibió un aviso que alertaba de un posible robo con fuerza en una vivienda cuyos propietarios se encontraban en el interior. Al ser descubierto por los moradores, el sospechoso huyó del lugar tras saltar la valla perimetral de la finca, según ha informado la Policía Nacional de Murcia.

A la llegada de los agentes recabaron las imágenes captadas por el sistema de alarma y las cámaras de seguridad del inmueble, facilitadas por el propietario, quien además les entregó una mochila que el presunto autor había abandonado durante la huida y que contenía diversas herramientas.

La Policía Nacional estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda y cierre perimetral que permitió localizar pocos minutos después a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas por los testigos. Además, presentaba lesiones recientes y restos de sangre, presuntamente ocasionados al saltar el vallado para escapar.

Durante la intervención, los agentes tuvieron conocimiento de otro robo con fuerza cometido instantes antes en una vivienda situada a escasa distancia. La víctima reconoció como de su propiedad parte de los efectos recuperados por los policías, así como la mochila abandonada por el detenido.

El arrestado, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio.