Detenidos 10 miembros de un clan familiar dedicado a la venta y cultivo de marihuana en Alguazas y Ceutí

1089980.1.260.149.20260525124357 El coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, le muestra al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, los objetos incautados en la operación 'Heremi' - EUROPA PRESS

ALGUAZAS (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado 16 invernaderos de marihuana y realizado 21 registros domiciliarios en el marco de una operación contra el cultivo y tráfico de marihuana que se ha saldado con la detención de 10 personas de un mismo clan familiar con edades comprendidas entre los 26 y los 47 años en Alguazas y Ceutí.

La operación 'Heremi' ha permitido incautar más de 1.500 plantas de cannabis xativa, 20 gramos de cocaína y 10 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución, así como dos vehículos, 32.000 euros en metálico, cinco escopetas, dos armas cortas tipo revólver, 10 armas blancas y los útiles empleados para el cultivo de la marihuana, ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una rueda de prensa.

Las siete armas, todas con capacidad para disparar, las tenían para defenderse de otras organizaciones criminales y para evadir a la policía. Durante la entrada en uno de los domicilios registrados se intentó disparar una de ellas que fue hallada con el cartucho percutido.

La investigación se inició hace unos meses, cuando la Guardia Civil andaba tras la pista de un clan familiar asentado en los municipios de Alguazas y Ceutí y presuntamente dedicado a la venta de sustancias estupefacientes.

Los indicios obtenidos permitieron conocer que la red contaba con varios puntos de venta de droga al menudeo donde se ofrecía marihuana, hachís y cocaína.

Además, los efectivos policiales averiguaron que los delincuentes tenían sus propias plantaciones de cannabis ocultas en varios domicilios, que servían para abastecer de forma ininterrumpida los puntos de venta, y utilizaban algunas de las habitaciones como secaderos.

Con el apoyo de las policías locales de Alguazas y de Ceutí, el Instituto Armado mantuvo vigilancias en los inmuebles donde se vendía la droga y dispositivos operativos que constataron el continuo trasiego de clientes.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que otorgó sendos mandamientos de entrada y registro para 21 domicilios, cinco en Ceutí y 16 en Alguazas.

En un amplio dispositivo policial en el que participó más de un centenar de agentes, la Guardia Civil verificó que algunas de las viviendas mantenían enganches ilegales al suministro eléctrico para abastecer el alto consumo energético que requerían las plantaciones.

La operación 'Heremi' ha finalizado con la detención de los 10 miembros de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de cultivo, elaboración y tráfico de droga; pertenencia a organización criminal; tenencia ilícita de armas y de defraudación de fluido eléctrico.

El coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, ha apuntado que los miembros de este clan poseían antecedentes policiales y penales por este tipo de delitos, incluidos delitos contra el patrimonio y de carácter violento. El grupo delictivo estaba asentado en esta zona y contaba con una estructura de vigilancia para evitar detenciones y detectar actuaciones, ya fuera por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como por otros clanes de droga para evitar que estos se quedaran con su mercancía.

Pulido ha explicado la dificultad de acometer operaciones de este tipo en estos municipios "donde es complejo realizar y sostener una investigación durante mucho tiempo, ya que pasar inadvertido es complicado".