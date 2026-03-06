Detenidos dos individuos por atracar una sucursal bancaria con un arma simulada en San Pedro del Pinatar

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este viernes a dos individuos por el atraco en una sucursal bancaria de San Pedro del Pinatar (Murcia), donde han irrumpido con una pistola simulada y un machete alrededor de las 14.00 horas, según han informado fuentes de la Benemérita.

El asalto ha provocado la movilización inmediata de los agentes de la Policía Local y de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, quienes han acudido al lugar tras recibir el aviso.

Los efectivos de la Guardia Civil han logrado una resolución pacífica del incidente después de una negociación con los asaltantes para que estos depusieran su actitud. La intervención ha finalizado sin heridos.

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación.