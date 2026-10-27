Detenidos dos individuos por introducir en un maletero y retener a un menor en La Manga

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha identificado, localizado y detenido a dos jóvenes como presuntos autores de los delitos de delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas de muerte a un menor en La Manga del Mar Menor.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 15 de agosto, cuando un grupo de jóvenes -menores en su mayoría- que caminaba de regreso a casa fue abordado por un vehículo del que descendieron tres individuos que, entre gritos y amenazas, exigían la devolución de unos móviles que, al parecer, les habían sustraído, según han informado desde la Benemérita.

Algunos de los jóvenes reaccionaron rápido y huyeron a la carrera del lugar, pero dos de ellos no pudieron escapar. Uno de ellos fue introducido por la fuerza en el maletero del vehículo a la vez que era agredido y amenazado de muerte. El otro joven también sufrió una agresión y resultó lesionado de carácter grave, aunque logró zafarse y escapar del otro grupo de jóvenes.

El coche avanzó por la Gran Vía de La Manga hasta detenerse en un punto de la carretera. En ese intervalo, a pesar del estado de shock y bloqueo mental, la víctima pudo enviar varios mensajes a sus padres desde el interior del maletero para comunicar de forma atropellada lo que estaba ocurriendo.

Poco después los agresores sacaron a la víctima del maletero y le obligaron a realizar una videollamada a los amigos para que le informara de que había escapado y convencerlos para que regresaran al lugar. Pero el grupo receptor de la llamada supo interpretar la situación, recelaron de sus palabras y alertaron de los hechos a los servicios de emergencias.

Los padres y los amigos de la víctima comunicaron los hechos a los servicios de emergencias, que iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona con la finalidad de localizar a la víctima y liberarla de sus captores.

Fruto del dispositivo de búsqueda, los autores de los hechos detectaron que varias patrullas se encontraban realizando una batida en una zona próxima a donde se encontraban, por lo que, para evitar su detención, liberaron al menor, que pudo abandonar el lugar.

Los guardias civiles comprobaron que el menor que había sido introducido por la fuerza en el maletero había sido localizado por su padre en la vía pública, mediante el uso de una aplicación de telefonía móvil. La víctima tuvo que recibir asistencia médica debido a las lesiones sufridas, calificadas inicialmente de pronóstico grave.

A las patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que participaban en el dispositivo, que contaron con la colaboración de la Policía Local de La Manga-San Javier, se unió el Equipo de Investigación de la Benemérita para esclarecer los hechos y detener a sus autores.

En un primer momento, los guardias civiles identificaron el vehículo utilizado, así como a dos jóvenes que, presuntamente, se encontraba tras la autoría de los graves delitos investigados.

La Guardia Civil ha concluido la primera fase de la investigación con la localización de dos de los sospechosos, que han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas de muerte. Los investigadores, además, han localizado el turismo relacionado con los hechos, en el que han hallado una prenda de vestir de la principal víctima del caso.

Los guardias civiles continúan con la investigación abierta con el objetivo de determinar la identidad y grado de participación del resto de personas que pudieran haber intervenido en los hechos, por lo que no se descartan nuevas detenciones.