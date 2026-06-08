Detenidos dos individuos por trasladar de manera ilegal a migrantes de Murcia a Francia por 300 euros

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Francia han desarticulado una red criminal dedicada, presuntamente, al traslado ilegal de migrantes entre España y Francia.

La investigación ha permitido constatar más de 30 cruces fronterizos irregulares entre ambos países, realizados por el principal investigado, así como la detención de dos personas que se encuentran en prisión provisional, según han informado desde el Cuerpo.

Además, se han intervenido 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un teléfono y abundante documentación que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad criminal.

VIAJES ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA CADA QUINCE DÍAS

La investigación se inició en febrero de 2026 a raíz de una solicitud de colaboración de la Policía Nacional francesa, en relación con una organización que operaba de manera bidireccional entre ambos países por vía terrestre.

El principal investigado residía en la Región de Murcia, desde donde organizaba los desplazamientos. Las pesquisas policiales identificaron al investigado, y determinaron los medios empleados y el 'modus operandi' de la organización.

Este consistía en realizar viajes periódicos, aproximadamente cada quince días, iniciando el trayecto desde Murcia hacia Francia, recogiendo inmigrantes en situación irregular durante el recorrido e introduciéndolos en territorio francés. Posteriormente, efectuaba el trayecto inverso trasladando a otras personas hacia España.

MÁS DE 30 CRUCES DE FRONTERA DE HASTA 300 EUROS POR PERSONA

Durante la investigación se logró constatar la realización de más de 30 cruces de frontera en estas condiciones, por lo que se estima que el beneficio obtenido en los últimos años podría superar los 300.000 euros, al constituir dicha actividad su principal fuente de ingresos.

En marzo de 2026, el principal investigado fue detenido 'in fraganti' por las autoridades francesas cuando intentaba acceder a España con seis migrantes en situación irregular en el interior del vehículo que conducía quienes manifestaron haber abonado 300 euros cada uno por el traslado.

En el mismo operativo fue detenida una segunda persona por su colaboración activa en labores de intermediación y captación.

OPERACIÓN COORDINADA EN MENOS DE 48 HORAS ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Tras estas detenciones, las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Investigación, que fue ejecutada en España en menos de 48 horas.

En este contexto, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del investigado en la pedanía murciana de El Raal, donde se intervinieron diversos efectos relacionados con la actividad delictiva.

Entre los objetos incautados destacan 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un terminal telefónico y abundante documentación personal, laboral y bancaria que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad criminal. El análisis de las cuentas bancarias permitió corroborar los pagos efectuados por los migrantes y la frecuencia de los viajes.

Asimismo, se constató que el investigado había adquirido un vehículo con mayor capacidad de transporte, que estaba siendo preparado para ampliar la actividad ilícita a otros países de la Unión Europea, lo que no llegó a materializarse gracias a la intervención policial.

La operación se ha saldado con dos personas detenidas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular, quienes actualmente se encuentran en prisión provisional en Francia.

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