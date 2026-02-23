Detenidos dos jóvenes por asaltar a una persona en Totana tras concertar una cita por una 'app'

Uno de los detenidos en el marco de la operación 'Totargen' - GUARDIA CIVIL

TOTANA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes en Redován (Alicante) por asaltar, agredir y amordazar presuntamente a una persona que se desplazó hasta Totana (Murcia) para mantener un encuentro con alguien a quien había conocido a través de una aplicación de citas, según ha informado la Benemérita.

A los arrestados en la operación 'Totargen' se les atribuye la presunta autoría de los delitos de violencia e intimidación, con resultado de lesiones graves; detención ilegal, sustracción de vehículo y allanamiento de morada.

Las actuaciones se iniciaron en septiembre de 2025, cuando una persona denunció que había sido asaltada y agredida. Según manifestó en la denuncia, los hechos tuvieron lugar cuando la víctima iba a mantener un encuentro en Totana con un joven al que no conocía y con el que había contactado a través de una aplicación de citas.

Cuando se disponía a acudir a la cita, la víctima fue asaltada en su vehículo en una zona aislada del municipio por dos jóvenes, entre ellos la persona con la que había concertado el encuentro.

Según la víctima, los dos jóvenes la agredieron, la amordazaron, la ataron de pies y manos, le arrebataron varios objetos personales y la abandonaron en el descampado durante varias horas esa noche.

Los presuntos agresores se apropiaron del vehículo de la víctima y se trasladaron hasta el domicilio de esta, al que llegaron a acceder y, poco después, huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario, donde fue asistida por personal sanitario debido a las graves lesiones originadas.

La Guardia Civil activó a sus especialistas en Policía Judicial, que se hicieron cargo de la investigación, que ha consistido en dos fases. En la primera, los agentes han identificado y localizado a uno de los dos presuntos autores de los hechos investigados, que ha sido detenido en Redován.

Durante la segunda fase de la operación, los guardias civiles identificaron al segundo presunto autor de los hechos investigados y establecieron sobre este un dispositivo de vigilancia que permitió constatar que ambos se dirigieron expresamente desde Redován --donde residían-- hasta Totana y regresaron de nuevo a Alicante tras cometer los hechos.

La operación 'Totargen' ha culminado recientemente con la localización y detención en Redován del segundo sospechoso. El vehículo sustraído a la víctima, así como diversa documentación personal y objetos de esta, han sido recuperados durante el transcurso de la investigación.