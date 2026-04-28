Detenidos tres individuos por cometer 14 robos en vehículos y dos robos con violencia en Mula

1082202.1.260.149.20260428115444 Imagen de una cámara de seguridad en la que se ve a los detenido robando en un vehículo - GUARDIA CIVIL MURCIA

MULA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Mula han desarrollado una investigación para esclarecer una serie de robos en vehículos estacionados en el casco urbano del municipio muleño, que ha terminado con la detención de tres individuos -uno de ellos menor de edad- como presuntos autores de 14 delitos de robo con fuerza. A los dos adultos también se les atribuye la presunta autoría de dos robos con violencia cometidos en la vía pública, según han informado desde la Benemérita.

La investigación se inició el pasado mes marzo, cuando la Guardia Civil se percató de un incremento de robos en el interior de vehículos estacionados en las calles de Mula.

Los guardias civiles averiguaron que existían coincidencias, como el horario en el que se cometían los robos, de madrugada, y la reiteración de estos en un corto periodo de tiempo. Los investigadores recabaron numerosos indicios e imágenes de cámaras de seguridad de algún establecimiento comercial. En ellas se vio cómo varios individuos se aproximaban a los coches y, con un pequeño punzón, rompían cristales y fracturaban las ventanillas. Después, mientras uno vigilaba, otros cogían de dentro todo lo que hubiese de valor.

La Guardia Civil y la Policía Local de Mula llevaron a cabo una serie de dispositivos operativos, dirigidos a la prevención de nuevos robos y a la localización y detención de los delincuentes. Mientras avanzaba la investigación, dos vecinos de Mula fueron objeto de sendos robos con violencia por parte de personas cuyas características físicas coincidían con las de los sospechosos.

Las víctimas habían sido abordadas por la espalda cuando caminaban por las calles de Mula. Para asegurarse el robo, no dudaron en ejercer violencia practicando la técnica conocida como 'mata león', que consiste en sujetar a la víctima por el cuello, desde la parte de atrás, ejerciendo presión para estrangularla y que rinda sus fuerzas.

Recientemente, la investigación desarrollada ha permitido identificar y localizar a tres hombres, uno de ellos menor de edad, que han resultado detenidos como presuntos autores de 14 robos en interior de vehículo y dos robos con violencia.