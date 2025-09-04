Detenidos tres presuntos ladrones de una banda chilena que operaba en Murcia, Alicante y Almería

Uno de los detenidos es custodiado por dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 36, 37 y 61 años, miembros de una banda chilena conocida como 'Los fantasmas', que ya fue desarticulada en 2018, por su presunta implicación en varios robos con fuerza y hurtos cometidos en las provincias de Murcia, Alicante y Almería.

Las primeras actuaciones de la operación 'Dominium' se iniciaron el pasado diciembre, cuando un hombre denunció que le habían robado 12.000 euros tras retirarlos de una sucursal bancaria del Puerto de Mazarrón.

Según el relato de la víctima, la sustracción se produjo cuando dejó el coche estacionado con el dinero dentro mientras visitaba a un amigo en su domicilio, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

El Instituto Armado recabó del escenario delictivo una serie de indicios, entre ellos, imágenes de cámaras de seguridad que permitieron detectar dentro del banco la presencia de un individuo que se mantenía en actitud despistada, pero vigilante.

Este sujeto seleccionó y marcó a la víctima mientras otros miembros del grupo lo siguieron y aprovecharon que dejó el coche aparcado para forzar el vehículo y llevarse el dinero.

Las pesquisas practicadas permitieron identificar a varios de estos hombres, todos experimentados delincuentes vinculados con robos en varias provincias del Levante español.

La Guardia Civil averiguó que dos de ellos estaban asentados en las localidades de Los Alcázares y Murcia, por lo que estableció de forma simultánea sendos dispositivos dirigidos a la detención de los sospechosos.

En el operativo desarrollado en Los Alcázares, los efectivos observaron la llegada de un vehículo de alquiler ocupado por varios individuos a un supuesto punto de encuentro. Esa intervención se saldó con la detención de dos personas.

Una de ellas se encontraba pendiente de detención por su presunta participación en un hurto de 35.000 euros cometido en Orihuela (Alicante) momentos después de que la víctima retirara el dinero en efectivo de una entidad bancaria.

En Murcia, la Guardia Civil detuvo a otro individuo. El examen del vehículo de alquiler utilizado por este tercer arrestado resultó positivo con la localización de prendas de vestir, guantes y herramientas supuestamente utilizadas para cometer los robos.

Según se desprende de la investigación, el grupo criminal organizaba sus tareas delictivas, contaba con dispositivos de comunicación inalámbricos, utilizaba vehículos de alquiler y viviendas vacacionales como base de operaciones y se ocultaba bajo identidades falsas.

A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de dos robos con fuerza en Mazarrón, uno de ellos frustrado en una empresa y otro cometido contra la persona que retiró los 12.000 euros del banco, y otro en una empresa de Albox (Almería), donde robaron accesorios para la práctica del motociclismo valorados en más de 7.000 euros.

También se le atribuye otro robo con fuerza en una empresa de Huércal-Overa (Almería) y el hurto de 35.000 euros a un vecino de Orihuela que acababa de retirar el dinero de un cajero.

La operación 'Dominium' ha culminado con el esclarecimiento de los delitos de robo con fuerza (4), hurto, falsedad documental y de pertenencia a organización criminal, y con la detención de tres personas de nacionalidad chilena miembros de 'Los fantasmas', una banda que en 2018 fue desarticulada por la policía chilena.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.