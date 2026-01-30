Detienen a dos hombres por forzar la máquina expendedora de una gasolinera en Alcantarilla (Murcia)

1047152.1.260.149.20260130102741 Varios agentes junto a la máquina expendedora forzada - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos varones con múltiples antecedentes por forzar presuntamente una máquina expendedora en una gasolinera de Alcantarilla (Murcia) y sustraer el dinero y los productos de alimentación de su interior, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Sobre las 2.00 horas, un ciudadano alertó a los agentes de que había visto a dos individuos encapuchados manipulando una máquina expendedora. A su llegada, los efectivos comprobaron que ésta presentaba signos de haber sido forzada y que tanto el dinero del cajetín como los productos habían sido sustraídos.

La valoración posterior permitió estimar que los daños causados superaban los 1.500 euros.

La investigación y la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad condujo a la Policía Nacional a la detención de los dos presuntos varones responsables del robo, ambos en posesión de múltiples antecedentes al haber sido arrestados en 24 y 17 ocasiones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional del principal responsable del robo.