La DGT prevé 305.000 desplazamientos en las carreteras de la Región por el puente del 1 de mayo

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control en una autovía de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico prevé un total 305.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves, a las 15.00 horas, y estará activo hasta las 24.00 horas del domingo.

Un total de 232 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Región establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios para garantizar la seguridad durante este periodo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha recordado la importancia de llevar a cabo una completa puesta a punto del vehículo y estar informado de la situación del tráfico, así como adaptar la conducción a las condiciones de la circulación, respetar los límites de velocidad y usar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.