Díaz Manzanera considera "complicado" que la Ley de Amnistía tenga "cabida jurídica"

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha reconocido que es "complicado" que una posible Ley de Amnistía en España --como reclama Junts al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para apoyar su investidura- tenga cabida jurídicamente, aunque ha insistido en que el mundo del Derecho "tiene muchos vericuetos".

Díaz Manzanera ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha presentado la Memoria 2023 de la Fiscalía de la Región de Murcia y al ser preguntado por su opinión personal, como "hombre de leyes", sobre si la Ley de Amnistía tendría cabida jurídica o no.

De todas formas, el fiscal superior de la Región ha considerado que "muy posiblemente" será el Tribunal Constitucional el que tendrá que resolver sobre este tema, que es "muy delicado" y que requiere un "estudio muy detenido".

En este sentido, Díaz Manzanera ha preferido no hacer comentarios al respecto porque no está en "condiciones de opinar" sobre un asunto en el que, "realmente", no ha "profundizado". En cualquier caso, ha señalado que si hay alguna decisión, tendrá que depender de alguna unidad central de la Fiscalía General del Estado, porque se planteará en Madrid.

"Es un tema que no he estudiado y ahí hay connotaciones de todo tipo, políticas y no políticas", según Díaz Manzanera, quien ha señalado que los fiscales tienen que entrar "en las consideraciones de tipo jurídico". "No puedo decir más, porque no es un tema que competa a la Fiscalía de Murcia", ha matizado.