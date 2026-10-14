Diez investigadores de la UCAM figuran entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo, según Stanford

Archivo - Horacio Pérez-Sánchez, especializado en Química Medicinal y Biomolecular, se suma a los otros nueve investigadores de la UCAM que figuran entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo, según Stanford - UCAM - Archivo

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diez investigadores vinculados a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) figuran en la edición de 2026 del ranking 'World's Top 2% Scientists', elaborado por la Universidad de Stanford, que reconoce al 2% de los científicos más influyentes del mundo en sus respectivas áreas de conocimiento. La última incorporación a esta clasificación es Horacio Pérez-Sánchez, especializado en Química Medicinal y Biomolecular, según ha informado la UCAM.

Pérez-Sánchez, que lidera el grupo de investigación BIO-HPC, se suma a los otros nueve investigadores de la UCAM incluidos en el listado: Juan Carlos Izpisúa Belmonte, en Biología del Desarrollo; Pedro Emilio Alcaraz, en Ciencias del Deporte; Jeevithan Elango, en Ingeniería Tisular; Xing Xuan, María Cuartero y Gastón Crespo, en Sensores Químicos; Federico Ferreres, en Tecnología Agroalimentaria; Sergio Alexandre Gehrke, en Odontología; y Vicente Gómez, en Tecnología Alimentaria.

La investigación de Horacio Pérez-Sánchez se centra en el descubrimiento y reposicionamiento de moléculas mediante supercomputación, una técnica que permite analizar miles de compuestos e identificar candidatos para el desarrollo de nuevos tratamientos. Sus estudios han contribuido a la búsqueda de alternativas farmacológicas frente a enfermedades como el cáncer colorrectal y el zika.

La vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, ha destacado la calidad científica del trabajo desarrollado por el grupo BIO-HPC y su aplicación en el ámbito sanitario. Según ha señalado, el análisis de miles de moléculas antes de pasar a la fase de laboratorio permite reducir costes y acortar los plazos para el desarrollo de tratamientos.

Por su parte, Juan Carlos Izpisúa Belmonte, científico fundador y vicepresidente sénior de Altos Labs, además de catedrático extraordinario y director de la Cátedra de Biología del Desarrollo de la UCAM, permanece un año más en la clasificación en el área de biomedicina.

La UCAM colabora desde hace más de una década con Izpisúa Belmonte en distintas líneas de investigación centradas en la reprogramación celular parcial para retrasar la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Estos proyectos estudian los mecanismos celulares implicados en el envejecimiento mediante técnicas de edición génica y reprogramación celular.

La actividad investigadora de la universidad abarca distintas disciplinas relacionadas con la salud, el deporte y la alimentación. Entre las áreas representadas en el ranking figuran Ciencia de los Alimentos, Química Analítica, Química Medicinal y Biomolecular, Ciencias del Deporte, Odontología y Biomedicina.