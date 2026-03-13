La Dirección General de Comercio acoge la presentación de la campaña de dinamización 'Tierra de Campeones'

El director general, Rafael Gómez, y Joaquín López, presidente de la Asociación de Comerciantes de El Palmar, junto a la gráfica oficial de la campaña - 2VM

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Región de Murcia, encabezada por Rafael Gómez, ha acogido la presentación de la nueva edición de 'Tierra de Campeones', la campaña de dinamización del comercio local organizada por la Asociación de Comerciantes de El Palmar-El Palmar Avanza.

Al acto, y junto al director general, ha asistido también Joaquín López, presidente de la asociación; y José Hernández, CEO de la Agencia 2VM, encargada de la coordinación y comunicación de la campaña. La campaña, que se celebrará del 12 al 26 de marzo, busca incentivar el comercio local aprovechando una fecha tan señalada como San José (Día del Padre) y utiliza como lema 'De padres a héroes'.

Los vecinos y visitantes podrán ganar un cheque de compra contrarreloj valorado en 1.000 euros para gastar durante tres horas en los comercios participantes Para hacerlo, tan solo tendrán que realizar una compra por un importe mínimo de diez euros en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña.

Una vez realizada la compra, y desde la web oficial de la campaña (https://elpalmartierradecampeones.com) podrán rellenar el formulario de contacto adjuntando una foto del ticket de compra para participar en el sorteo.

Una vez finalizado el periodo de participación, se realizará un sorteo entre todas las personas que hayan completado el proceso adecuadamente y se determinará un único ganador. El afortunado/a dispondrá de tres horas para canjear su cheque de compra de 1.000euro entre todos los comercios participantes de la campaña (el listado de estos puede consultarse a través de la web oficial).

La campaña contará, según ha informado Joaquín López, con una amplia difusión y comunicación, a través de diversos medios tanto físicos como digitales, buscando animar a la participación del mayor número de vecinos y visitantes de El Palmar.

Así, y según confirman desde la organización, se contempla el seguimiento de la campaña a través de canales como redes sociales, WhatsApp, mail marketing y publicidad (tradicional y online). La campaña está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU; así como por el Gobierno de la Región de Murcia y su Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales.