Disminuye un 9% la incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia

Archivo - Mujer enferma con gripe. Imagen de archivo. - LJUBAPHOTO/ISTOCK - Archivo

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria ha disminuido un 9% en la Región de Murcia entre el 5 de octubre y el 11 de octubre respecto a la semana anterior, según datos de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En concreto, la incidencia de las IRA durante la semana 41 se ha situado en 529 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana 40 se contabilizaron 575 casos por cada 100.000 habitantes.

Según recoge el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, la infección por coronavirus (SARS-CoV-2) también ha disminuido un 22,7% en la semana 41 respecto a la semana 40, con 423 casos diagnosticados y una incidencia de 26,3 casos por 100.000 habitantes.

Asimismo, las muestras analizadas por la Red Centinela arrojaron una tasa de positividad del 17,4% para el SARS-CoV-2, mientras que los análisis para el virus de la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) dieron un 0,0% de positividad en la vigilancia sistemática.

Por su parte, los diagnósticos de gripe alcanzaron los 132 casos en la comunidad autónoma, con una tasa de 8,2 por 100.000 habitantes y una disminución del 0,8% sobre la semana 40.

En cuanto a los episodios de bronquitis y bronquiolitis aguda, las consultas en Atención Primaria sumaron 708 casos (44,1 por 100.000 habitantes), lo que ha supuesto un ascenso del 2,6% en la comparativa semanal.

Por áreas de salud, la mayor tasa de incidencia de IRA se ha registrado en la demarcación del Murcia Oeste (Área 1), con 1.675 casos. Le siguieron el Área 2 (Cartagena), con 1.464 casos, y el Área 6 (Vega Media), con 1.418 casos.

En el extremo opuesto, el Área 9 (Vega Alta) y el Área 5 (Altiplano) se han contabilizado las tasas semanales más reducidas del mapa sanitario regional, con 216 y 289 casos, respectivamente.